Altun'dan İzlanda'ya kınama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Olanlardan sorumlu tüm yetkilileri ve görevlileri kınıyorum"
|10 Haziran 2019 11:20
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muamelenin diplomatik nezaket ve sportmenlikle bağdaşmadığını belirterek, sorumluları kınadı.
Altun, Twitter hesabından, "A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Olanlardan sorumlu tüm yetkilileri ve görevlileri kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, söz konusu durumun takipçisi olunacağını vurguladı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Okul kantininden hırsızlık güvenlik kamerasında
10 Haziran 2019 13:00
|Yunanistan Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı
10 Haziran 2019 12:42
|Cinayet hükümlüsü bayramlaşmak için geldiği ilçede yakalandı
10 Haziran 2019 12:41
|Bakan Akar, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile bir araya geldi
10 Haziran 2019 12:30
|Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
10 Haziran 2019 12:22
|Kırklareli'nde şüpheli ölüm
10 Haziran 2019 11:49
|'Okuma becerisine sahip olanlar sınavda başarılı olacak'
10 Haziran 2019 11:31
|Trafik kazasında 2 kadın öğretmen yaralandı
10 Haziran 2019 11:12
|MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
10 Haziran 2019 11:03
|FETÖ'nün 'il eğitim danışmanı'nın eylemleri gerekçeli kararda
10 Haziran 2019 11:02