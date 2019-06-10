Kırklareli'nde şüpheli ölüm
Kırklareli'nde çobanlık yapan kişi arazide ölü bulundu
|10 Haziran 2019 11:49
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"Böcek ısırması nedeniyle bir kişinin bayıldığı" ihbarı üzerine Kayalı Barajı'na civarına giden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.
Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, cesedin Celalettin Elikan'a (60) ait olduğunu belirledi.
Vücudunda darp izleri olduğu belirlenen çobanın kol saati de ölü bulunduğu yerden yaklaşık 5 metre uzakta bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Elikan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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