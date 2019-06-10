Borsa İstanbul'dan kar payı ödemeleri açıklaması
Borsa İstanbul, kar payı ödemelerinin 11 Haziran'da yapılmasının planlandığını açıkladı
|10 Haziran 2019 11:53
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Borsa İstanbul, 12 Nisan 2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında 1-TL itibari değerli pay başına brüt 0,4344-TL kar payı dağıtımı yapılması ve 30 Haziran 2019 tarihini geçmemek kaydıyla kar payı dağıtım tarihinin Yönetim Kurulunca belirlenmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, kar payı ödemelerinin Takasbank'ta hesabı bulunan pay sahiplerimizin bu hesaplarına, bulunmayan pay sahiplerimizin ise 2018 yılında kar paylarının yatırıldığı hesaplarına 11.06.2019 tarihinde yapılması planlanmaktadır." denildi.
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