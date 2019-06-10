1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni atanan İmam 67 yıllık yanlış kıble yönünü düzeltti

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesi'nde 1952 yılında ibadete açılan camiye imam olarak atanan Mesut Kurtdere kendi evindeki kıbleyi hesaplamak istediği sırada caminin kıblesini kontrol ettiğinde 45 derece yanlış yönde olduğunu fark etti. 45 derece sola doğru kayan caminin kıblesi şeritler çekilerek düzeltildi.
 10 Haziran 2019 11:59
Yazdır
Yeni atanan İmam 67 yıllık yanlış kıble yönünü düzeltti

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesi'nde bulunan camiye atanan 26 yaşındaki Mesut Kurtdere, mahallede bulunan lojmanında kıbleyi hesaplarken caminin kıblesinin de yanlış olduğunu fark etti. Camide cep telefonu uygulamalarından ve pusula yardımıyla hesaplama çalışması yapan Kurtdere, kıblenin 45 derece sola doğru kaydığını tespit etti. Durumu Yunusemre İlçe Müftülüğüne haber veren Kurtdere, İlçe Müftüsü Mehmet Bakır ve beraberindeki heyetle birlikte yaptıkları çalışmalarla caminin kıblesinin 45 derece sola doğru kaydığını belirledi.


Yeni atanan İmam 67 yıllık yanlış kıble yönünü düzeltti

Kendi lojmanının kıblesini bulmak için camiye geldiğinde cami kıblesinin yanlış olduğunu anladığını söyleyen Avdal Mahalle camisi imamı Mesut Kurtdere, "Kendi lojmanımın kıblesini bulmak için camiye geldiğimde, caminin yaklaşık 45 derece kadar yanlış olduğunu fark ettim. Hemen durumu müftülüğe haber verdim. Müftü beyler de ertesi gün buraya geldiler. Gerekli heyetle kıble ölçümü yapıp kıbleyi 44 derece sola meyilli olarak ölçtüler. Kıble ayarlamalarını yaptılar. Zaten hemen kürsü tarafında kalıyor kıble. Camimiz yaklaşık 70 yıldır ibadete açık. Tahmini olarak zamanında ölçülmüş. Köylülerin tarifiyle caminin kıblesi belirlenmiş" dedi.

Cami kıblesinin yanlış olduğunu söylediğinde mahalleli tarafından ılımlı karşılandığını söyleyen Kurtdere, "İlk yanlış olduğunu söylediğimde caminin imamı olduğum için biraz ılımlı karşıladılar. İçlerinden bir kaçı da rahatsız olduğunu belirtti. Biz çok da geçmeden müftü beylere haber vermiştik zaten. O da kıble ölçümünün yanlış olduğunu tespit edince bütün mahalleli gölü rahat bir şekilde namazlarını kıldılar. Geçmiş namazlarında herhangi bir problem olmadığını müftü beyler de söyleyince gönülleri daha da rahat etti" ifadelerini kullandı.

Diğer cami imamlarının da camilerindeki kıbleleri hesaplamalarını tavsiye eden Kurtdere, "Hem imam arkadaşlarımın hem de Türkiye çapında müftülüklerin bir heyet oluşturup camilerdeki kıblelerin şaşma oranlarını hesaplayıp ona göre tekrar düzenlemelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

'MİHRAP TERS KALDI'

Caminin 1951 yılında yapıldığını söyleyen cami cemaatinden Hüdayi Avcan, "Burası 1951 yılında yapılmış. Gelen giden köy halkından imamlarımızdan bunu fark eden olmamış. Yeni gelen imam arkadaşımız bunun farkına vardı. Müftlüğü çağırdı haber verdi. Bunun ne yapılması gerektiğini sordular. Müftülükten de geldiler. 45 derece kayık olan kıbleyi de düzelttiler. Mihrap ters yerde kaldı ama şu an namaz kılınıyor" dedi.

Cami imamı Kurtdere'nin genç olması sayesinde hatanın düzeltildiğini söyleyen Avcan, "Genç bir delikanlı imamın bunu bulmasına sevindik. 70 yıldan beri burada namaz kılınmış. Allah kabul etsin. Neden giden arkadaşlar bu kıbleyi bulamamış. Elimizdeki telefonla kıblenin bulunması basit bir olay. Daha önceki arkadaşlar farkına varmamışlar tabi. İmamımızın genç olması, kafasının daha iyi çalışmasıyla bu hata düzeltildi" ifadelerini kullandı. Kendi aralarında mihrabın düzeltilmesi için yardım topladıklarını söyleyen Avcan, "Yardım topluyoruz ama bizim yardımlarla olmaz bu. Mihrabın düzeltilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Avdal Mahalle Muhtarı Ramazan Aykutlu ise 26 yaşındaki genç imam Mesut Kurtdere'nin duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, cami mihrabının düzeltilmesi hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tabaktaki yemeği 'akıllı tartı' denetleyecek
10 Haziran 2019 13:33		 Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı
10 Haziran 2019 12:59
Erken sünnet psikolojik travmayı önlüyor
10 Haziran 2019 11:09		 Bayram tatilinde Bolu Dağı'ndan 710 bin araç geçti
10 Haziran 2019 10:48
Aile sağlığı merkezi kurşunlandı
10 Haziran 2019 10:25		 Ayaksız kolsuz yaşarız ama o teröristleri yaşatmayız
10 Haziran 2019 08:25
Hava sıcaklıkları biraz azalacak- Haritalı
10 Haziran 2019 06:30		 İpek böceği yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
09 Haziran 2019 21:48
Kırılan dişinden dil kanseri oldu
09 Haziran 2019 21:18		 Antalya'da otobüs şoförünün engelleri aşan hareketi
09 Haziran 2019 21:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:43 - İmamoğlu ve Yıldırım'ın canlı yayın tarihi netleşti13:42 - Piyasada tavuk sayısı azalıyor... Fiyatı yüzde 35 arttı13:39 - Türkiye'den İzlanda'ya ikinci kez 'Milli Takım' kınaması13:33 - Tabaktaki yemeği 'akıllı tartı' denetleyecek13:28 - İnönü Üniversitesi 'karaciğer nakliyle' Guinness yolunda13:22 - Bakan Ersoy: Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımız13:15 - Antalya'dan sezona bayram gibi açılış: 2 milyon turist13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - Bakan Gül, ABD'de yoğun FETÖ mesaisinde13:04 - Ölümlü kazalarda yarı yarıya azalma
13:00 - Okul kantininden hırsızlık güvenlik kamerasında12:59 - Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı12:46 - Terör örgütüne ait 26 mağara ve sığınak imha edildi12:42 - Yunanistan Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı12:41 - Cinayet hükümlüsü bayramlaşmak için geldiği ilçede yakalandı12:40 - Çeyrek altın ne kadar?12:30 - Bakan Akar, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile bir araya geldi12:24 - AK Parti ve CHP'den Yıldırım-İmamoğlu yayını açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
TBMM'de kıyasıya '1 dakika' yarışı
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
ASELSAN mühendisi FETÖ itirafçısı oldu
A Milli takıma İzlanda'da saygısızlık
TBMM'den yeni askerlik mesaisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Spekülatif kurgu 1
bu vali tam bir it 2
Aramızda uçurumlar 2
hakiki 3
fikir fakiri 7
trafik lambası olmayan şehir 2
kitap kokusu 2
bungalov 5
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 3
Uçak ikaz küresi 1
SON İLANLAR
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam