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Görüntülü mülakat dönemi başladı

Hükümetin başlattığı sanal istihdam fuarlarıyla görüntülü mülakat dönemi başladı. Gençler online CV ileterek iş başvurusu yapıyor
 10 Haziran 2019 12:02
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Görüntülü mülakat dönemi başladı

Mayısta başlayan sanal istihdam fuarları binlerce gence hem iş hem de kariyer kapısı açtı. İstihdam fuarı ve kariyer günlerini kaçıran öğrenciler ve mezunlar "sanal fuar" üzerinden iş dünyası ile buluşmaya başladı. Uygulama sayesinde iş arayanlar seyahat etmek zorunda kalmadan aynı anda çok firma ile yazılı, görüntülü iletişime geçerek, online CV iletme imkanına kavuştu. Firmalar, sanal fuar üzerinden ihtiyaçlarına uygun aday taraması yapıp, aradığı personeli hızlı bir şekilde buluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞLATTI

Bölgesel Kariyer Fuarları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatıldı. İŞKUR, yoğun ilgi üzerine kariyer fuarlarını dijital ortama taşıdı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen istihdam fuarları, kariyer günleri "sanal fuar" teknolojisi ile ulaşılabilir hale geldi. Sanal fuarlar fiili fuarlarla eş zamanlı olarak sanalistihdamfuari. iskur. gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Buradan fuar alanındaki stantlar sanal olarak ziyaret edilerek, beğenilen firmanın CV'si doldurulabiliyor. Sanal fuar sayesinde işverenler ihtiyacına göre aday taraması yapabiliyor. İş arayanlara yönelik değerlendirme testleri yapılırken sonuçlara göre firmalarla eşleştirme sağlanıyor. İşverenler bu uygulama ile binlerce öz geçmişi tek tek incelemeden ihtiyacına uygun elemanı bulabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sanal fuarların işverenlere farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda nitelikli işgücü sağladığını belirterek, "Geniş bir aday havuzuna daha kolay erişiyorlar. Farklı disiplinlerden sıra dışı adaylar ile karşılaşma fırsatı sunması bakımından yararlı olacak" dedi.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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