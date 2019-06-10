TÜBİTAK, yağmacı dergiyi (para karşılığı yayın) YÖK'e bildirdi

TÜBİTAK, 15 bilimsel dergiyi inceledi ve para karşılığı yayın anlamına gelen yağmacı yayın yaptıkları gerekçesiyle, şikayete konu dergilerin imtiyaz sahibi Güven Plus Grup AŞ, şirketin kurucusu Murat Korkmaz ile bu şirket ile aynı adreste bulunan İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği'ni YÖK'e bildirdi.

TÜBİTAP yaptığı incelemede kapsamlı bir rapor hazırladı. Kapsamlı raporda şu tespitlere yer verildi:

- Dergilerde uluslararası bilim kurullarının yer aldığı belirtiliyor. Bu kurullarda isimleri yer alan kişilerin gerçekte dergiyle bir ilgilerinin olup olmadığı belli değil.

- Dergilerde görev alan kişilerin aynı dergilerde çok sayıda yayınlarının olması etik ihlalidir.

- Dergileri çıkaran şirketin sitesine göre, yayıncılığın yanı sıra, oto yıkama, temizlik, ilaçlama, kozmetik, promosyon gibi işleri de yapıyor. Bütün bu farklı işler de tek bir ofiste gerçekleştiriliyor.

- Bu şirketin dergilerine başvurularda ücret alınıyor.

- Dergiler yoluyla düzenlenen kongre ve konferanslarda katılımcılardan ücret alınıyor.