Et fiyatında oynaklığa geçit verilmeyecek
|10 Haziran 2019 12:07
|Yazdır
Hükümet, vatandaşın eti ucuza tüketmesi ve piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek için tüm imkanları seferber ediyor. Hayvancılık sektörüne son 16 yılda ortalama 2.2 milyar lira olmak üzere 35 milyar liranın üzerinde destek sağlandı. Meclis'te millitvekillerinin konuya ilişkin soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Et ve Süt Kurumu'nun vatandaşın ucuz ve sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak için regüle edici bir rol üstlendiğini anımsattı.
HAYVANCILIĞA DESTEK
Hayvancılık desteklerini anlatan Pakdemirli, düve alım desteği kapsamında 40 ilde mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlendiğini, bu bölgede doğan her buzağı için 750 lira destek ve düve alımına yüzde 30 hibe verildiğini belirtti. Çoban istihdam desteği kapsamında, 250 baş ve üzeri küçükbaş hayvan varlığına sahip işletme ve şahıslara 5 bin lira destek sağlandığını belirten Pakdemirli, "2003-2018 döneminde 28.3 milyar lira hayvancılık desteği sağlandı" dedi.
Hazal Ateş
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çeyrek altın ne kadar?
10 Haziran 2019 12:40
|Gün ortası döviz fiyatları
10 Haziran 2019 12:12
|TESK'ten 'ÖTV istisnasında süre uzatımı' talebi
10 Haziran 2019 10:55
|'Bitcoin bu ay 10 bin dolara yükselebilir'
10 Haziran 2019 10:47
|Gram altın 249 lira seviyelerinde
10 Haziran 2019 10:07
|Dolar güne 5,83 TL'den başladı
10 Haziran 2019 09:33
|İndirim uzadı pazar canlandı
10 Haziran 2019 08:45
|Kara yollarında durum
10 Haziran 2019 08:17
|1 milyon 350 bin işsiz İŞKUR'un hedefinde
10 Haziran 2019 07:31
|Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
10 Haziran 2019 07:21