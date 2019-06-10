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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 10 Haziran 2019 12:12
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,82005,8210
Avro6,57806,5790
Sterlin7,38107,4170
ANKARA
ABD Doları5,80005,8600
Avro6,54506,6150
Sterlin7,31107,4560
Anadolu Ajansı
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