Bakan, Milli'lere destek için İzlanda'ya gidecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya gitme kararı aldı
|10 Haziran 2019 12:18
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İmamoğlu ve Yıldırım'ın canlı yayın tarihi netleşti
10 Haziran 2019 13:43
|Türkiye'den İzlanda'ya ikinci kez 'Milli Takım' kınaması
10 Haziran 2019 13:39
|Bakan Ersoy: Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımız
10 Haziran 2019 13:22
|AK Parti ve CHP'den Yıldırım-İmamoğlu yayını açıklaması
10 Haziran 2019 12:24
|CHP'den Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ikinci başvuru
10 Haziran 2019 11:37
|Yıldırım - İmamoğlu ortak yayını hakkında açıklama yapılacak
10 Haziran 2019 10:37
|Rum Yönetimi'nden Fatih sondaj gemi personeline tutuklama kararı
10 Haziran 2019 10:26
|İzlanda'ya nota verilecek
10 Haziran 2019 10:14
|AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
10 Haziran 2019 09:46
|TBMM'de kıyasıya '1 dakika' yarışı
10 Haziran 2019 09:16