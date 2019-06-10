Bakan Akar, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile bir araya geldi
Bakan Akar, Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile bir araya geldi
|10 Haziran 2019 12:30
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