Cinayet hükümlüsü bayramlaşmak için geldiği ilçede yakalandı
Kırşehir'de 6 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, bayramlaşmak için geldiği Kaman ilçesinde yakalandı.
|10 Haziran 2019 12:41
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Kaman İlçe Emniyet Amirliğince kurulan özel ekip, "Kasten adam öldürme" suçuna karışan ve 2013 yılında Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan A.K'nin, bayramın üçüncü günü yoğunluğu fırsat bilerek otobüsle memleketi Kaman'a geldiğini tespit etti.
Müstakil bir ikamette bulunduğu belirlenen A.K, ekiplerin yaptığı operasyonda kaçmaya çalışırken yakalandı.
Gözaltına alınan A.K, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hapis cezasının kesinleşmesini öğrendikten sonra izini kaybettiren hükümlünün Antalya ve Ankara'da yaşadığı öğrenildi.
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