1-10 Haziran 2019 tarihleri arasında FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|10 Haziran 2019 13:55
|Yazdır
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 1-10 Haziran 2019 tarihleri arasında tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları FETÖ'nün askeri yapılanmasında 6 asker tutuklandı Askerini miğferle öldüren astsubay, kripto çıktı FETÖ şüphelileri tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı AYM'den FETÖ'den tutuklu eski hakimin başvurusuna ret FETÖ'den aranan eski emniyet amiri yakalandı FETÖ hükümlüsü firari eski dernek başkanı yakalandı Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 7 tutuklama Kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 3 organizatör tutuklandı Ayvalık Polisi FETÖ'cülere ve organizatörlerine geçit vermedi Bayram ziyaretine gelen kaçak FETÖ'cü gözaltına alındı Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı FETÖ hükümlüsü firari eski dernek başkanı yakalandı ByLock yazılımcısı Almanya'ya kaçtı Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 7 tutuklama AİHM hakim ve savcılar için Türkiye'den savunma istedi FETÖ'nün 'il eğitim danışmanı'nın eylemleri gerekçeli kararda FETÖ Türkiye aleyhinde propagandaya devam ediyor FETÖ'den gözaltına alınan öğretmen tutuklandı FETÖ firarisi eski yüzbaşı Yozgat'ta yakalandı Burdur'da FETÖ şüphelisi avukat yakalandı FETÖ şüphelilerini kaçırmaya çalışan 3 organizatör tutuklandı Kaçarken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı 'FETÖ'nün SODES projelerindeki usulsüzlük' davasında tutukluluğa devam
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'FETÖ'nün SODES projelerindeki usulsüzlük' davasında tutukluluğa devam
10 Haziran 2019 16:05
|4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı davasına yeniden başlandı
10 Haziran 2019 14:25
|Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
10 Haziran 2019 14:03
|Bakan Gül, ABD'de yoğun FETÖ mesaisinde
10 Haziran 2019 13:10
|Terör örgütüne ait 26 mağara ve sığınak imha edildi
10 Haziran 2019 12:46
|ASELSAN mühendisi FETÖ itirafçısı oldu
10 Haziran 2019 08:21
|PKK'lılar artık dağda da barınamıyor
10 Haziran 2019 08:11
|PKK'nın üstü çizildi
10 Haziran 2019 06:11
|4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildi
09 Haziran 2019 15:09
|Suriye'nin Azez kentinden acı haber: 1 şehit, 4 yaralı
09 Haziran 2019 14:45