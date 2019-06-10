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Ölümlü kazalarda yarı yarıya azalma
Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 günü itibarıyla son 10 yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı
|10 Haziran 2019 13:04
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Ramazan Bayramı tatili için sahillere ve memleketlerine akın edenler, evlerine döndü.
Bazı tatilcilerin trafiğe yakalanmamak için erken davranması, yollarda aşırı yoğunluğu engelledi. Birçok ana arterde trafik akıcı seyretti.
Tatil dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden dün gece sattlerine kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 83 kişi hayatını kaybetti, 868 kişi de yaralandı.
Son 24 saatteki trafik kazazalarında ise 9 kişi yaşamını yitirdi, 155 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bayram tatilinin ilk 8 günü itibarıylas on 10 yıla göre trafik kazalarındaki ölümler yüzde 56 azaldı.
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