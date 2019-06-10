1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Piyasada tavuk sayısı azalıyor... Fiyatı yüzde 35 arttı

Geçen mangal sezonu öncesine kadar kilosu 20 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu bir anda 27 liraya yükseldi fiyatı kanatlandı. Ayrıca bazı marketlerde tavuk kanadı bulmakta zor resmen kanatlandı kayboldu. Bazı marketlerin sanal satış stoklarında yok. Sektör yetkilileri tavukta ve tavuk kanadında bir üretim sıkıntısının olduğunu söylüyor. Sektörün verdiği bilgilere göre Sakarya'daki 1500 işletmeden 480' inin faaliyetlerini durdurmuş olması tavuk sıkıntısı yaratıyor.
 10 Haziran 2019 13:42
Yazdır
Piyasada tavuk sayısı azalıyor... Fiyatı yüzde 35 arttı

Geçen mangal sezonu öncesine kadar kilosu 20 lira seviyesinde seyreden tavuk kanadının kilosu bir anda 27 liraya yükseldi fiyatı kanatlandı. Ayrıca bazı marketlerde tavuk kanadı bulmakta zor resmen kanatlandı kayboldu. Bazı marketlerin sanal satış stoklarında yok. Sektör yetkilileri tavukta ve tavuk kanadında bir üretim sıkıntısının olduğunu söylüyor. Sektörün verdiği bilgilere göre Sakarya'daki 1500 işletmeden 480' inin faaliyetlerini durdurmuş olması tavuk sıkıntısı yaratıyor.

Hava sıcaklıkları artınca mangal sezonu da açıldı. Havaların ısınmasını fırsat bilip ailesiyle mangal keyfi yapmak isteyenler vatandaşlar ya kanat bulamıyor, bulsa bile fiyatı dudak uçuklatıyor. Çünkü kanadın fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 arttı! Sektör yetkilileri artan yem maliyetleri ve firmaların yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı üretim yapamaz hale geldiğini bu nedenle fiyatların bu denli artığını söylüyor. Geçen yıl mangal sezonunda kanatın kilogram fiyatı 20 liraya satılıyordu. Bu rakam bu yıl 27 liraya yükseldi.

İSTEYEN İSTEDİĞİ KADAR TAVUK ALAMIYOR

Yaz geldiğinde kanat fiyatında bu durumun hep yaşandığını dile getiren Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, yem fiyatlarının artması ve tavuk sıkıntısı olması dolayısıyla fiyatların arttığını söylüyor. Yalçındağ Sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok büyük tavuk firmaları el değiştirdi veya konkordato ilan etti. Yem fiyatları arttı. Talep arttı. Tüm bunlar birleşince fiyatların artması gayet normal. Ayrıca piyasada tavuk yok. İsteyen istediği kadar alamıyor" diye konuştu.

PİYASADA TAVUK SAYISI AZALIYOR

Her geçen gün tavuk üreten firma sayısının azaldığını söyleyen Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği de tavuk eti üreten firmaların bir çoğunun kapandığını bu yüzden tavuk ürünleri fiyatlarının yükseldiğini vurguluyor. Birlik sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Sakarya'da 1500 işletmeden 480' i faaliyetlerini işletemez hale geldi. Her geçen gün üretici sayısı azalıyor. Onun haricinde piyasada tavukta azalıyor. Bu bizce büyük bir sorun" ifadelerini kullandı.

TAVUK ÜRETİMİNDE İTHAL EDEN DURUMA GELEBİLİRİZ

Artan üretim maliyetlerinden dolayı birçok firmanın üretim yapamaz hale geldiğini belirten Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği, "Birçok üretici firma banka borçlarından dolayı kümeslerini banklara teslim ediyor. Sektör zorda! Tavuk üretiminde ithal eden duruma gelebiliriz." dedi.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
10 Haziran 2019 14:53		 Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira
04 Haziran 2019 23:53
Mayıs ayı enflasyonu açıklandı... Memurlar için enflasyon farkı oluştu mu?
03 Haziran 2019 10:12		 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Haziran 2019 09:59
İTO açıkladı! 38 ürünün fiyatı düştü
02 Haziran 2019 15:20		 Tavuk fiyatı 3 ayda yüzde 50 arttı
27 Mayıs 2019 19:07
Meyve fiyatları düşüşe geçti
26 Mayıs 2019 15:09		 Domates'in fiyatı 1 liraya kadar düştü
25 Mayıs 2019 18:08
Samsun'da suya zam gündemde
21 Mayıs 2019 21:41		 Denizli'de ekmeğe zam yapıldı
20 Mayıs 2019 23:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - CHP'li Öztrak'tan 'İmamoğlu'na jet tahsis edildi' iddialarına yanıt16:08 - Yeni sistemde bedelliye yaş ve eğitim önceliği sağlanabilir16:05 - 'FETÖ'nün SODES projelerindeki usulsüzlük' davasında tutukluluğa devam16:04 - Honaz Belediye Başkanı Kepenek mazbatasını aldı15:50 - Başkentte selin izleri siliniyor15:42 - Çanakkale'de 5 göçmen kaçakçısına gözaltı15:31 - Türk milli takımı, klavye yarışında, dünya birincisi oldu15:28 - Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 değerlendirmesi15:24 - Antalya'da tarlaya uçak düştü... Pilot hayatını kaybetti15:23 - Sıfır Atık Projesi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
15:21 - Dışişleri'nden Rum kesimine 'tutuklama kararı' tepkisi15:19 - Bakan Soylu: İstanbul'a 30 karakol yapılacak15:14 - Hazine 7,4 milyar lira borçlandı15:08 - Denizden çıkıp kar keyfi yaşıyorlar15:01 - CHP Milletvekili Arık'a 'zorla getirme' kararı14:58 - İBB'nin izci kampı kayıtları başladı14:53 - EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması14:51 - TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayının tarihi ve saati belli oldu
MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
Antalya'da tarlaya uçak düştü... Pilot hayatını kaybetti
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
TBMM'de kıyasıya '1 dakika' yarışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tipsizşey 1
milli takıma oyuncu vermeden ligde şampiyon olmak 3
ücretsiz ulaşım 1
ankara asfaltına boeing indirmek 2
let it be 2
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 2
kitap kokusu 2
kocan kadar konuş:diriliş 1
emre belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması 8
hakiki 4
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam