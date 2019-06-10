Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı
|10 Haziran 2019 14:03
|Yazdır
Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı konvoy eşliğinde Yeşil Mahalle'de bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Şehit oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan şehit yakınları gözyaşlarına boğulurken, yakınları acılı aileye destek olmaya çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Leyla, baba Mevlüt ve şehidin kardeşlerine sağlık ekipleri ve yakınları destek oldu.
Alınan helalliğin ardından şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt'un naaşı, ebediyete uğurlanacağı Çamlık Mezarlığına götürüldü. Silah arkadaşlarının omuzlarında mezarlığa getirilen şehidin naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'FETÖ'nün SODES projelerindeki usulsüzlük' davasında tutukluluğa devam
10 Haziran 2019 16:05
|4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı davasına yeniden başlandı
10 Haziran 2019 14:25
|1-10 Haziran 2019 tarihleri arasında FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
10 Haziran 2019 13:55
|Bakan Gül, ABD'de yoğun FETÖ mesaisinde
10 Haziran 2019 13:10
|Terör örgütüne ait 26 mağara ve sığınak imha edildi
10 Haziran 2019 12:46
|ASELSAN mühendisi FETÖ itirafçısı oldu
10 Haziran 2019 08:21
|PKK'lılar artık dağda da barınamıyor
10 Haziran 2019 08:11
|PKK'nın üstü çizildi
10 Haziran 2019 06:11
|4 ayrı girişi bulunan 13 odalı mağara tespit edildi
09 Haziran 2019 15:09
|Suriye'nin Azez kentinden acı haber: 1 şehit, 4 yaralı
09 Haziran 2019 14:45