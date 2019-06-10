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Türk yazılımcılara yabancı şirket ilgisi

Yurt dışındaki pek çok şirket, Türkiye'deki yazılımcılarla çalışmaya başladı. Türkiye'de son beş yılda iki katı büyüklüğe ulaşan bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında yüzde 20 büyüyen yazılım sektörü, yabancıların da ilgisini çekiyor
 10 Haziran 2019 14:05
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Türk yazılımcılara yabancı şirket ilgisi

Online iş platformu SanalUzman.com CEO'su Niyazi Bekiroğlu'na göre, bu ivmenin nedeni yaygınlaşan serbest çalışma modelinin getirdiği nitelikli uzman popülasyonu.

Son dönemde pek çok yabancı şirketin; gözünü Türkiye'deki yazılım uzmanlarına çevirdiğine, bu kurumlara yapılan proje sayısının arttığına, yakalanan ivmenin ise nitelikli iş gücünden kaynaklandığına dikkat çeken Bekiroğlu, "Raporlar 2014 - 2018 yılları oranında yazılım ihracatında yüzde 17,3 oranında bir değişim olduğunu ortaya koyuyor. Günümüzde özellikle yazılım sektöründe yatırımcıların ülkemizi tercih etmesinde başta gelen faktör ucuz ama niteliği yüksek iş gücü. Gelişmiş ülkelerdeki maliyetlerin hızla artması; yabancı yatırımcıların, iyi eğitilmiş nitelikli iş gücüne sahip ülkelere yönelmesine sebep oluyor. Türkiye'de de yazılım alanında son yıllarda kendini yurt dışı başarılarıyla kanıtlamış nitelikli iş gücü artıyor, dolayısıyla yazılım sektöründeki yabancı yatırımcıların ilgisi de bu oranda artıyor" dedi.

Yabancı şirketlerin yerli yazılım uzmanlarına olan ilgisinin artmasının bir nedeninin de Türkiye'de yaygınlaşan serbest çalışma sistemi olduğunu anlatan Bekiroğlu, "Günümüzde milenyallerin (Y Kuşağı) yarısından fazlası serbest çalışmaya başladı. Sadece ABD iş gücünün yüzde 36'sı yani 57 milyondan fazla kişi freelance çalışıyor. Genç nüfus iş hayatına atıldıkça, serbest çalışanların sayısının da artması bekleniyor. Ülkemizde ise 2025 yılında 800 bin kişinin esnek çalışmaya geçeceği öngörülüyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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