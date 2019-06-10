Meteorolojiden iç anadolu ve iç ege için kuvvetli yağış uyarısı
İç Anadolu'nun batısı ve İç Ege'de beklenen kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor
|10 Haziran 2019 14:15
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 21.00'e kadar devam edecek yağışların Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, kuzey ve batı ilçeleri başta olmak üzere Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli, Bilecik ve Isparta çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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