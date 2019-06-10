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CHP'den MEB'e 'okullardaki işçiler yazında çalışsın' çağrısı

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardaki işçiler 2018'in yaz döneminde tam çalışmışlardı. 2019 için bu uygulama yapılmadı. Bu karar uygulanırsa 32 bine yakın işçi 2 ay boyunca işsiz kalacak. Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce işçilerimizin beklediği müjdeli haberi vermeli ve iş akitlerinin 14 Haziran'da feshedilmeyeceğini açıklamalıdır
 10 Haziran 2019 14:27
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CHP'den MEB'e 'okullardaki işçiler yazında çalışsın' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul ve kurumlardaki işçiler 2018'in yaz döneminde tam çalışmışlardı. 2019 için bu uygulama yapılmadı. Bu karar uygulanırsa 32 bine yakın işçi 2 ay boyunca işsiz kalacak. Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce işçilerimizin beklediği müjdeli haberi vermeli ve iş akitlerinin 14 Haziran'da feshedilmeyeceğini açıklamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, MEB'de yaz döneminde işçilerin çıkarılması uygulamasının ciddi hak ihlallerine neden olacağını belirtti.

Geçen yıl Bakanlık tarafından verilen vizenin bu sene için de çıkarılması gerektiğinin altını çizen Ağbaba, şunları ifade etti:

"Taşeronlaşmaya karşı yürütülen mücadeleler sonucunda 696 sayılı KHK'da yapılan düzenlemeyle geçici işçi statüsüne alınan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardaki işçiler 2018'in yaz döneminde tam çalışmışlardı. 2019 için bu uygulama yapılmadı. İşçilerin çıkışlarının verilmesine dair yazılar Bakanlık tarafından gönderilmeye başlandı. Bu karar uygulanırsa 32 bine yakın işçi 2 ay boyunca işsiz kalacak. Bu sürede kiralarını, faturalarını ödeyemeyecekler. Bu vatandaşlarımızın 2 aylık periyotta başka bir iş bulamayacağı da aşikardır. 32 bin işçimiz, 2 ay boyunca işsiz kalacak ve işe başlayacakları 15 Ağustos tarihini bekleyecek. Ekonomi bu durumdayken, enflasyon her geçen gün daha da yükselirken bu işçileri işten çıkarmak, 'Bugün git, 2 ay sonra gel' demek sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce işçilerimizin beklediği müjdeli haberi vermeli ve iş akitlerinin 14 Haziran'da feshedilmeyeceğini açıklamalıdır. Hem hukuken hem vicdanen yapılması gereken budur."

Ağbaba, her işçinin 4 kişilik bir ailesi olduğu düşünüldüğünde, bu durumdan 125 bin vatandaşın etkileneceğine de işaret etti.
Anadolu Ajansı
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