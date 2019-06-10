Deniz çöpleriyle mücadele için genelge hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca deniz çöpleriyle etkin mücadele edilebilmesi için hazırlanan genelge, denize kıyısı olan illerin valiliklerine gönderildi.

Denize kıyısı olan 28 ilin valiliklerine gönderilen "Deniz Çöpleri İl Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi"nde, deniz çöplerinin, alınan tüm tedbirlere rağmen gitgide büyüyen bir problem olarak dünyayı tehdit ettiği belirtildi.

Genelgeye göre, atıkların kıyılara ve denizlere ulaşmasının önlenmesinde mevzuat uyarınca görevi bulunan kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmalara bütünleşik yaklaşım getirilecek, uygulamalarda birliktelik sağlanacak, çalışmalar düzenli ve sürekli yapılıp takip edilecek.

Genelgeyle, deniz çöpleriyle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla bölgesel ve ulusal düzeyde eş güdüm halinde faaliyetler de planlandı.

Bu faaliyetler arasında, deniz çöplerinin oluşumunun kaynağında, bölgeye özel tedbirler alınarak önlenmesi, mevcut deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik entegre ve planlı çalışmalar yapılması, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması yer aldı.

Genelgenin yürürlüğe girmesiyle denize kıyısı bulunan tüm illerde, valilerin sorumluluğunda deniz çöpleri il eylem planları uygulanacak.

Kıyı illeri için il müdürlüklerince hazırlanacak 5 yıllık eylem planları, mahalli çevre kurullarınca onaylanacak. Bu kapsamdaki çalışmalar yıllık raporlamalarla Bakanlık tarafından takip edilecek.

Eylem planlarında aksama yaşanması halinde telafi eylemleri valilerin sorumluluğunda planlanarak yerine getirilecek.

Ayrıca "Sıfır Atık" uygulamasının devamı niteliğinde olan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan, deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını içeren "Sıfır Atık Mavi Hareketi"ne, yayımlanan bu genelgeyle destek verilecek.