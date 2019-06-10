EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
|10 Haziran 2019 14:53
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EPDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama
Bugün bir gazetede yer alan "Elektriğe zam yolda: Temmuzda yüzde 30'un üzerinde
zam yapılacak" başlıklı haberde;
Kurumumuzun 16/5/2019 tarihli ve 8592 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı Haziran-Aralık dönemi için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerinin güncellenmesi de gerekçe gösterilerek 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla geçerli olacak perakende elektrik satış tarifelerinde %34 oranında artış olacağı yönünde asılsız bir bilgi yer almaktadır.
Bilindiği üzere tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinde yapılan güncelleme nihai elektrik tarifelerini etkilememekte olup söz konusu öngörü referans niteliğindedir.
Perakende elektrik satış tarifeleri ilgili mevzuat kapsamında belirlenmekte olup 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla geçerli olacak tarifelere ilişkin herhangi bir karar alınmadığı gibi herhangi bir karara esas hesaplama da henüz yapılmamıştır.
Elektrik tarifeleri konusunda kamuoyumuzun dogru bilgilendirilmesi için Kurumumuz tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını rica ederiz.
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