İBB'nin izci kampı kayıtları başladı
|10 Haziran 2019 14:58
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 10-15 yaş arası çocuk ve gençlerin ücretsiz katılacağı yaz izci kampının kayıtlarının başladığını duyurdu.
İBB'den yapılan yazılı açıklamada her yaz döneminde düzenlenen yaz izci kampının bu yıl 1 Temmuz'da başlayıp 8 Eylül'de sona ereceği belirtildi. 10-15 yaş arası çocuk ve gençlere izcilik eğitiminin verileceği kampta, öğrenciler çadır kurma, ateş yakma, ilk yardım, telsiz ile haberleşme, çevre ve orman gibi konularda eğitilecek.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen kamp, Beykoz Kent Ormanı'ndaki alanında yapılacak.
Her yıl düzenlenen kampta 15 yılda toplam 226 bin öğrenciye izcilik hizmeti verildiğini belirten İBB, izcilerin okçuluk, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru, paintball, atıcılık, kano-kürek ve oryantiring gibi hem eğlenceli hem de öğretici faaliyetlere katılacaklarını açıkladı.
İBB Yaz İzci Kampı'na katılmak isteyenlerin www.ibb.istanbul ya da izcilik.ibb.istanbul adreslerinde bulunan 'kayıt' bölümüne giriş yaparak katılmak istedikleri kamp dönemini seçip ön kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Başkentte selin izleri siliniyor
10 Haziran 2019 15:50
|Denizden çıkıp kar keyfi yaşıyorlar
10 Haziran 2019 15:08
|TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
10 Haziran 2019 14:51
|'Vatandaşla devlet arasında dört milyon dava var'
10 Haziran 2019 14:36
|Meteorolojiden iç anadolu ve iç ege için kuvvetli yağış uyarısı
10 Haziran 2019 14:15
|Tabaktaki yemeği 'akıllı tartı' denetleyecek
10 Haziran 2019 13:33
|Trafikteki tedbirler işe yaradı, can kaybı azaldı
10 Haziran 2019 12:59
|Yeni atanan İmam 67 yıllık yanlış kıble yönünü düzeltti
10 Haziran 2019 11:59
|Erken sünnet psikolojik travmayı önlüyor
10 Haziran 2019 11:09
|Bayram tatilinde Bolu Dağı'ndan 710 bin araç geçti
10 Haziran 2019 10:48