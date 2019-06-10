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Denizden çıkıp kar keyfi yaşıyorlar

Antalya'da denize giren tatilciler, ardından Konya-Antalya sınırındaki yaylalarda piknik yapıp kar topu oynuyor
 10 Haziran 2019 15:08
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Denizden çıkıp kar keyfi yaşıyorlar

Antalya'da denize giren tatilciler, daha sonra Konya-Antalya sınırındaki yaylalarda piknik yapıp kar topu oynayarak keyifli anlar yaşıyor.

Orta Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde yer alan yaylalar, ziyaretçilerine aynı gün dört mevsimi bir arada yaşama fırsatı veriyor.

Antalya ile Konya il sınırını birbirinden ayıran bölgedeki 2 bin metreden yüksek rakımdaki yaylalar, haziranda da kar keyfi yaşatıyor.

Alanya ilçesinden 2 saatlik yolculuğun ardından ulaşılan yaylalarda metrelerce kar görme fırsatı yakalayan misafirler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Burada çocukların kar topu oynaması renkli görüntüler oluşturuyor.

- "Denizden çıktık karla buluştuk"

İlçeye 85 kilometre mesafedeki Karabuynuzlar Yaylası'na gelen Abdullah Özel, Alanya'da sıcak havadan bunaldığını belirtti.

Yaylaya ilk kez geldiğini anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Denizden çıktık karla buluştuk. Coğrafyanın nimetlerinden faydalanıyoruz. Doğanın güzelliklerini illa Karadeniz'de aramaya gerek yok. Çok yakınımızda, yaklaşık 2 bin rakım üzerinde çok güzel bir yer burası. Çocuklar da gayet mutlu. Kar topu oynamanın keyfini yaşıyorlar. Geldiğimize değdi, herkese tavsiye ederim."

Ahmet Pehlivan da bölgede yer alan Eğrigöl'ü çok methettikleri için yaylaya geldiğini kaydederek, "Antalya'dan geldik. Orada şu an sıcaklık 35-40 derece civarında. Biz burada terlikle kar topu oynuyoruz. Antalya'nın sıcağını, hararetini burada atıyoruz. Çok güzel bir gezi oldu, serinledik." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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