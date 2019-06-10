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Bakan Soylu: İstanbul'a 30 karakol yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (İstanbul) Yaklaşık 30 yerde 2'si jandarma bölgesinde olmak üzere karakol açıyoruz. 3-5 ay içinde hepsini hizmete alacağız
 10 Haziran 2019 15:19
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Bakan Soylu: İstanbul'a 30 karakol yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 2'si jandarma bölgesinde olmak üzere yaklaşık 30 yerde karakol açılacağını belirterek, "Bunları 3-5 ay içinde hepsini birden hizmete alacağız." dedi.

Küçükçekmece'de muhtarlarla bir araya gelen Soylu, kentte uyuşturucuyla ilgili suçlarda yüzde 70 civarında azalma olduğunu, cezaevinde 58 binin üzerinde uyuşturucudan tutuklu bulunduğunu ve 2018'de uyuşturucudan yaşamını yitirenlerin sayısında da azalma olduğunu anlattı.

Soylu, İstanbul'a bin 200 bekçi daha verileceğini belirterek, evden hırsızlık olaylarının da yüzde 50 azaldığını kaydetti.

Antalya'da 2016 sonunda 6 milyonu aşkın turist olduğunu, bu sayının yıl sonunda 16 milyon olacağını, İstanbul'daki turist sayısının da 15 milyonu bulacağını dile getiren Soylu, alınan güvenlik önlemleriyle bu sayıların arttığını söyledi.

Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 30 yerde 2'si jandarma bölgesinde olmak üzere karakol açıyoruz. Polis amirliği merkezi açıyoruz. İstanbul sürekli büyüyen, göç alan bir şehir. Eğer siz muhtarınızla, karakolunuzla, bekçilerinizle bu sistemi kurmazsanız metropolleri elinizden kaçırırız. Bazı alanlarda suç merkezleri oluşur, sonra o suç merkezlerini ortadan kaldırmaya çalışırsınız, gayret sarf edersiniz. Bu da şehrin kamu düzenini altüst eder. Çok da güzel mimarisi olan binalar oluşturuyoruz. Bunları 3-5 ay içinde hepsini birden çıkacağız ve hizmete alacağız."

- "Kentteki polis sayısı 55 binin üzerine çıkacak"

İstanbul'a ağustos sonunda 3.000-3.500 civarında polis daha verileceğini belirterek, karakollara güven masası kurulduğunu, Türkiye genelinde alınacak 3 bin kadın polisin de bu güven karakollarına yerleştirileceğini anlattı.

Bakan Soylu, güven masasındaki polislerin İstanbul'a da verileceğini, bu şekilde kentteki polis sayısının ilk kez 55 binin üzerine çıkacağını vurguladı.
Anadolu Ajansı
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