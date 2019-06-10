Sıfır Atık Projesi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz
|10 Haziran 2019 15:23
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