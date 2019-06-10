Antalya'da tarlaya uçak düştü... Pilot hayatını kaybetti
Antalya Manavgat'ta eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
|10 Haziran 2019 15:24
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