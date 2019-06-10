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Antalya'da tarlaya uçak düştü... Pilot hayatını kaybetti

Antalya Manavgat'ta eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
 10 Haziran 2019 15:24
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Antalya'da tarlaya uçak düştü... Pilot hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü.

Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada pilot hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.
Memurlar.Net
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