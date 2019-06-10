Türk milli takımı, klavye yarışında, dünya birincisi oldu
|10 Haziran 2019 15:31
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2019 Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Şampiyonasında Türk Milli Takımımız 12 madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu
Birleşmiş Milletlere bağlı İNTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu kanalıyla yapılan 2018 Yılı Dünya İnternet Bilgisayar Klavye Yarışması sonuçlandı.
Türk Milli Takımı 8 kategoride yapılan yarışlarda ilk üç sırayı elde edenlere verilen toplam 24 madalyanın 12'sini 4'ü dünya şampiyonluğu olmak üzere kazandı.
Dünya Şampiyonluğu sayımız, 90'dan 94'e yükseldi. Takım halinde de 8 kategoride 5 Dünya Şampiyonluğu, 3 Dünya İkinciliği elde eden Milli Takımımız takım halinde de Dünyanın en başarılı ekibi oldu.
Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığından Celal Aşkın, anadil yarışında 1., çok dilli yarışta ise 3. oldu
Sonuçlarla ilgili Madalya Listesi, Onur ve Teşvik Tablosu için tıklayınız.
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