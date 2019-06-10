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Çanakkale'de 5 göçmen kaçakçısına gözaltı

Kaçışı organize ettiği ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı
 10 Haziran 2019 15:42
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Çanakkale'de 5 göçmen kaçakçısına gözaltı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri, il merkezinde Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakalayarak ifadelerini aldı.

Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten ekipler, kaçışı organize ettikleri ileri sürülen 5 zanlıdan 4'ünü Çanakkale'de, birini Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Şüpheliler H.A, T.Y, S.K, E.T. ve A.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Anadolu Ajansı
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