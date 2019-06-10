Honaz Belediye Başkanı Kepenek mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yapılan itirazların ardından 2 Haziran yenileme seçiminde Honaz Belediye Başkanı seçilen Yüksel Kepenek, mazbatasını aldı.

Kepenek, eşi Kalbiye, bedensel engelli oğlu Göksel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba ve diğer partililerle geldiği Pamukkale İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.

Mazbata töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kepenek, Honaz halkının 2 Haziran günü doğru kararını verdiğini söyledi.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kepenek, şöyle konuştu:

"Başta oğlum, eşim ve beni destekleyen herkes adına alıyorum. Kazım ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bu başarıda payı olan herkese teşekkür ederim. Seçim bitti. Artık çalışma, barış, kardeşlik, huzur ve sevgi zamanı. O nedenle bugünden itibaren geçmişte olan her şeyi unutacağız. Bize bugüne kadar hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza ve Turgut Devecioğlu'na teşekkür ediyorum. Taş taş üstüne koyan herkes başımızın üzerindedir. Honaz'a barış, huzur ve mutluluk vadediyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise 69 yıllık biz özlemin bittiği bir anı yaşadıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Hepimiz buruk bir sevinç yaşıyoruz. Değerli Kazım abimiz bu süreçte çok büyük katkısı oldu. Sabahlara kadar nöbet tutup son güne kadar mücadele etti. Maalesef bu sevinci bizlerle birlikte yaşayamadı. Biz bu mazbatayı, bu sevinci ve onuru Kazım Arslan vekilimize atfediyoruz. Yüksel başkanımızın yanındayız, ona başarılar diliyorum."

Kepenek mazbatasını da alarak Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın Asri Mezarlıktaki kabrini ziyaret etti, burada aile yakınlarına taziyelerini iletti.

Honaz Belediye Başkanlığındaki devir teslim töreninin ardından Kepenek, Vali Yardımcısı Turan Atlamaz'dan görevi teslim aldı.

- Süreç

Honaz ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı.

AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark da 3'e düşmüştü.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark bire inmişti.

AK Parti'nin itirazını görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar vermişti.

2 Haziran'da yapılan yenileme seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kepenek 10 bin 697 oy, AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise 8 bin 359 oy almıştı.