1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Honaz Belediye Başkanı Kepenek mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yapılan itirazın ardından yenilenen seçimlerde Honaz Belediye Başkanı seçilen Yüksel Kepenek, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı
 10 Haziran 2019 16:04
Yazdır
Honaz Belediye Başkanı Kepenek mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yapılan itirazların ardından 2 Haziran yenileme seçiminde Honaz Belediye Başkanı seçilen Yüksel Kepenek, mazbatasını aldı.

Kepenek, eşi Kalbiye, bedensel engelli oğlu Göksel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba ve diğer partililerle geldiği Pamukkale İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını aldı.

Mazbata töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kepenek, Honaz halkının 2 Haziran günü doğru kararını verdiğini söyledi.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Kepenek, şöyle konuştu:

"Başta oğlum, eşim ve beni destekleyen herkes adına alıyorum. Kazım ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bu başarıda payı olan herkese teşekkür ederim. Seçim bitti. Artık çalışma, barış, kardeşlik, huzur ve sevgi zamanı. O nedenle bugünden itibaren geçmişte olan her şeyi unutacağız. Bize bugüne kadar hizmet eden tüm belediye başkanlarımıza ve Turgut Devecioğlu'na teşekkür ediyorum. Taş taş üstüne koyan herkes başımızın üzerindedir. Honaz'a barış, huzur ve mutluluk vadediyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise 69 yıllık biz özlemin bittiği bir anı yaşadıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Hepimiz buruk bir sevinç yaşıyoruz. Değerli Kazım abimiz bu süreçte çok büyük katkısı oldu. Sabahlara kadar nöbet tutup son güne kadar mücadele etti. Maalesef bu sevinci bizlerle birlikte yaşayamadı. Biz bu mazbatayı, bu sevinci ve onuru Kazım Arslan vekilimize atfediyoruz. Yüksel başkanımızın yanındayız, ona başarılar diliyorum."

Kepenek mazbatasını da alarak Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın Asri Mezarlıktaki kabrini ziyaret etti, burada aile yakınlarına taziyelerini iletti.

Honaz Belediye Başkanlığındaki devir teslim töreninin ardından Kepenek, Vali Yardımcısı Turan Atlamaz'dan görevi teslim aldı.

- Süreç

Honaz ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, rakibi AK Parti'li Turgut Devecioğlu ise 9 bin 381 oy almıştı.

AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı sonrası 41 sandıkta oylar yeniden sayılmış, Kepenek'e 9 bin 387, Devecioğlu'na ise 9 bin 384 oy çıkmış, fark da 3'e düşmüştü.

AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin il seçim kuruluna yaptığı itiraz üzerine 13 sandıkta geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla Kepenek ile Devecioğlu arasındaki fark bire inmişti.

AK Parti'nin itirazını görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar vermişti.

2 Haziran'da yapılan yenileme seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kepenek 10 bin 697 oy, AK Parti adayı Turgut Devecioğlu ise 8 bin 359 oy almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Öztrak'tan 'İmamoğlu'na jet tahsis edildi' iddialarına yanıt
10 Haziran 2019 16:13		 Yeni sistemde bedelliye yaş ve eğitim önceliği sağlanabilir
10 Haziran 2019 16:08
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 değerlendirmesi
10 Haziran 2019 15:28		 Sıfır Atık Projesi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
10 Haziran 2019 15:23
Dışişleri'nden Rum kesimine 'tutuklama kararı' tepkisi
10 Haziran 2019 15:21		 Bakan Soylu: İstanbul'a 30 karakol yapılacak
10 Haziran 2019 15:19
İşte ortak yayın için imzalanan tarihi protokol
10 Haziran 2019 14:50		 Ortak yayına ilişkin ilk açıklama İmamoğlu'ndan
10 Haziran 2019 14:45
CHP'den MEB'e 'okullardaki işçiler yazında çalışsın' çağrısı
10 Haziran 2019 14:27		 Bakan Soylu: İmamoğlu 1,5 ayda rotasını şaşırdı
10 Haziran 2019 14:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - CHP'li Öztrak'tan 'İmamoğlu'na jet tahsis edildi' iddialarına yanıt16:08 - Yeni sistemde bedelliye yaş ve eğitim önceliği sağlanabilir16:05 - 'FETÖ'nün SODES projelerindeki usulsüzlük' davasında tutukluluğa devam16:04 - Honaz Belediye Başkanı Kepenek mazbatasını aldı15:50 - Başkentte selin izleri siliniyor15:42 - Çanakkale'de 5 göçmen kaçakçısına gözaltı15:31 - Türk milli takımı, klavye yarışında, dünya birincisi oldu15:28 - Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 değerlendirmesi15:24 - Antalya'da tarlaya uçak düştü... Pilot hayatını kaybetti15:23 - Sıfır Atık Projesi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
15:21 - Dışişleri'nden Rum kesimine 'tutuklama kararı' tepkisi15:19 - Bakan Soylu: İstanbul'a 30 karakol yapılacak15:14 - Hazine 7,4 milyar lira borçlandı15:08 - Denizden çıkıp kar keyfi yaşıyorlar15:01 - CHP Milletvekili Arık'a 'zorla getirme' kararı14:58 - İBB'nin izci kampı kayıtları başladı14:53 - EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması14:51 - TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayının tarihi ve saati belli oldu
MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
Antalya'da tarlaya uçak düştü... Pilot hayatını kaybetti
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
TBMM'de kıyasıya '1 dakika' yarışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yüz vermek 6
izlanda 1
Uçak ikaz küresi 1
Affetmek unutmak değildir 3
izlanda seferi 2
Tutuşmuş beraber 1
Trader 1
bağımlılık 1
milli takıma oyuncu vermeden ligde şampiyon olmak 3
not istemek 4
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam