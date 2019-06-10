Yeni sistemde bedelliye yaş ve eğitim önceliği sağlanabilir
|10 Haziran 2019 16:08
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Askerlik Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile 12 ay olan uzun dönem askerlik 6 aya inecek. İsteyen askerler 6 ay daha kalıp ücret alacak.
Yeni sistem, yarın saat 15.00'da TBMM Genel Kurulu açılınca görüşülmeye başlanacak.
Görüşmeden önce, Ak Parti milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı yapacak.
Yeni Kanun teklifinin görüşülmesi sırasında, bazı önergelerin Ak Parti tarafından verilmesi bekleniyor. Verilecek önergeler ile Bedelli askerlik yapacak olanlar için yaş ve eğitim önceliği getirilmesi bekleniyor.
Yeni sistemde Bedelli askerlik ücreti 31 bin TL olarak belirlenmişti. Enflasyona bağlı olarak bu rakam daha sonra artabilir.
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