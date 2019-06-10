YÖK'ten, KKTC üniversitelerine yönelik denklik açıklaması
|10 Haziran 2019 16:31
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Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrencilerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme ya da uygulama bulunmadığı bildirildi.
ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRİLENLER, 2011 YILINDAN BU YANA DENKLİĞE TABİ TUTULMUYOR
YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, 2011'de yürürlüğe giren anlaşma gereği, ÖSYM tarafından KKTC'deki üniversitelere yerleşen öğrencilerin diplomalarının, denklik işlemine tabi olmaksızın YÖK tarafından doğrudan tanındığı hatırlatıldı.
ÖSYM TARAFINDAN KKTC'DEKİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİRİLMEYENLER AYNI HAKLARA SAHİP DEĞİL
Anlaşma gereği KKTC'deki üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştiği üniversiteler ve programdan mezun olanların dışında kalan bütün diploma sahiplerinin (yatay geçiş yoluyla program ve/veya üniversite değişikliği yapanlar dahil) denklik sürecine tabi tutulduğu ifade edilen bilgilendirmede, denklik işleminin diplomaların ÖSYM ile yerleşenlerden farklı usul ve esaslar ile değerlendirilmeleri anlamına geldiği kaydedildi.
BAŞKA ÜLKELERDEKİ ÜNİVERSİTELERDEN KKTC'DEKİ ÜNİVERSİTELERE GEÇENLER E-MEZUN BELGESİ ALAMAZ
Bilgilendirmede, özellikle bazı ülkelerdeki üniversitelere girip oradan KKTC'deki üniversitelere yatay geçiş yapan öğrencilerin, ÖSYM sınavı ile yerleşmiş gibi YÖK'ün YÖKSİS sisteminden e-öğrenci ve e-mezun belgesi aldığının tespit edildiği, bu işlemleri yapan üniversitelerin de uyarıldığı aktarıldı.
Sadece iki ülke arasında yapılan anlaşmaya aykırı olan az sayıdaki kişiyi ilgilendiren bu işlemlerin, geçmişe cari olmamasına da dikkat edilerek durdurulduğu vurgulanan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
"ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dışında farklı ülkelerdeki üniversitelere yerleşip KKTC'ye yatay geçiş yapan öğrencilerin ikili anlaşma gereği denklik işlemine tabi tutulması gerekmekte olup bu durum ÖSYM kanalı ile KKTC'deki yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsamamaktadır. Bu öğrencilerimizin endişeye kapılmaları için hiçbir sebep yoktur. KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrencilerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme ya da uygulama bulunmuyor."
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