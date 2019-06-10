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Sağlık personeli KKKA hastalığından tedavi altına alındı

Sivas'ta bir sağlık çalışanı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı
 10 Haziran 2019 16:34
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Sağlık personeli KKKA hastalığından tedavi altına alındı

Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım'da görev yapan sağlık görevlisi Sadi Dönmez'e (20), hava yoluyla KKKA hastalığı bulaştı.

Yüksek ateş şikayetiyle 7 gün önce hastaneye başvuran Dönmez'in kan numunesinde KKKA virüsüne rastlandı.

Sağlık durumu iyiye giden Dönmez'in hastanenin Anastezi Yoğun Bakım servisinde tedavisine devam ediliyor.
Anadolu Ajansı
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