Sağlık personeli KKKA hastalığından tedavi altına alındı
Sivas'ta bir sağlık çalışanı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı
|10 Haziran 2019 16:34
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Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım'da görev yapan sağlık görevlisi Sadi Dönmez'e (20), hava yoluyla KKKA hastalığı bulaştı.
Yüksek ateş şikayetiyle 7 gün önce hastaneye başvuran Dönmez'in kan numunesinde KKKA virüsüne rastlandı.
Sağlık durumu iyiye giden Dönmez'in hastanenin Anastezi Yoğun Bakım servisinde tedavisine devam ediliyor.
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