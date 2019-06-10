Niğde'de firari FETÖ zanlısı yakalandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
|10 Haziran 2019 16:37
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