FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
|15 Haziran 2019 11:03
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Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığı olanlar, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre polis memuru olamamaktadır.
Polis memurluğu alımı için çeşitli şartlar aranmaktadır. Tıbbi yönden sağlıklı bir bedene sahip olunması gerekmektedir.
İlaç kullanımı gerektiren ailevi akdeniz ateşi (FMF) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre polis adaylığına engel teşkil etmektedir.
Tekrarlayan ateş sendromu olarak ilgili yönetmeliğin B diliminde yer alan bu rahatsızlık B, C, D dilimlerinde tanımlanan hastalıkların öğrenciliğe engel olması sebebiyle sağlık raporu aşamasında olumsuz sonuçlanmaktadır.
2010 yılında değiştirilen Yönetmeliğe ekli EK-3'ün I-B bölümünün 49.maddesinde
de, Ailesel Akdeniz Ateşi'nin öğrenciliğe uygun olmadığı belirtilmişti.
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