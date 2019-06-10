Ordu ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısı
Ordu'nun iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
|10 Haziran 2019 16:52
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yerel düzeyde etkili olacak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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