Üniversite adaylarına moral filmi
|10 Haziran 2019 16:57
|Yazdır
Maltepe Üniversitesi, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara moral vermek amacıyla bir filme imza attı.
Vanilla Media'nın kurucusu Dr. Görkem İldaş'ın yapımcılığında hayata geçen ve adayların sınava girmeden önce yaşadıklarını mizahi bir dille ele alan filmin karikatürleri ünlü çizer Yiğit Özgür'e, 'kendi hikayeni yaz' diyen film şarkısı ise müzisyen Evrencan Gündüz'e ait.Filmin yönetmenliğini ise Öner S. Biberkökü yaptı.
10 Haziran Pazartesi itibariyle tüm dijital mecralarda yayınlanmaya başlayan animasyon filmi, genç yeteneklere, 'Kendi Hikayeni Yaz' mesajı veriyor. Adayların sınav öncesi yaşadıkları stresi ve endişeleri esprili bir dille anlatan filmin çizimleri karikatürist Yiğit Özgür?ün elinden çıktı. Son dönemin popüler müzisyenlerinden Evrencan Gündüz de, sözleri ve bestesi kendisine ait olan 'Kendi Hikayeni Yaz' isimli şarkısını seslendirdi.
Filmde, kitapların arasına gömülmüş ders çalışan bir öğrencinin karşısına bir anda Yiğit Özgür'ün karikatürlerinde sıkça kullandığı meşhur kedisi elinde gitarıyla çıkıyor ve 'Bırak kimin ne dediğini, geç hayatın dümenine, hayat senin' diyor. Filmin devamında, üniversite yolculuğu ve kampüs kapısından içeri giren öğrencinin hayatının nasıl değiştiği anlatılıyor.
Film; 'Bırak kimin ne dediğini. Bu hayat senin. Kendi hikayeni yaz. Yanıtı sen biliyorsun!' sözleriyle adaylara kendilerine inanmalarını öğütlüyor. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, adaylara başarı dilemek için bu yıl farklı bir yöntem deneyerek, gençlerin en sevdiği yollardan biri seçtiklerini ve karikatür ile müziği bir araya getirdiklerini söyledi. Uzun bir uğraş ve hazırlık dönemi sonucu hayata geçen filmin adaylara moral olmasını dilediklerini vurgulayan Karasar, 'Maltepe Üniversitesi olarak YKS sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve sınava girmeden önce kendileri için çekilen bu filmi mutlaka izlemelerini öneriyoruz' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsun'da ekmeğe yüzde 25 zam
10 Haziran 2019 17:59
|Ordu ve Tokat için kuvvetli yağış uyarısı
10 Haziran 2019 16:52
|Selden polislerin kurtardığı genç kız yaşadıklarını anlattı
10 Haziran 2019 16:24
|Başkentte selin izleri siliniyor
10 Haziran 2019 15:50
|Denizden çıkıp kar keyfi yaşıyorlar
10 Haziran 2019 15:08
|İBB'nin izci kampı kayıtları başladı
10 Haziran 2019 14:58
|TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
10 Haziran 2019 14:51
|'Vatandaşla devlet arasında dört milyon dava var'
10 Haziran 2019 14:36
|Meteorolojiden iç anadolu ve iç ege için kuvvetli yağış uyarısı
10 Haziran 2019 14:15
|Tabaktaki yemeği 'akıllı tartı' denetleyecek
10 Haziran 2019 13:33