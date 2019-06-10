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Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 10 Haziran 2019 17:09
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Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7990 5,8000 5,7800 5,7810
Avro 6,5680 6,5690 6,5340 6,5350
Sterlin 7,3730 7,4100 7,3270 7,3640
İsviçre Frangı 5,8510 5,8810 5,8340 5,8640
ANKARA
ABD Doları 5,7900 5,8600 5,7700 5,8300
Avro 6,5450 6,6250 6,5100 6,5800
Sterlin 7,3230 7,4850 7,2680 7,4170
Anadolu Ajansı
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