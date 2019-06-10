FETÖ ve PKK şüphelisi 5 kişi sınırda yakalandı
Şüpheliler arasında bir kişinin, FETÖ şüphesiyle MİT'ten ihraç edildiği ve kısa süre önce hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi
|10 Haziran 2019 17:22
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Edirne'de, aralarında terör örgütleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK üyesi şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi, Yunanistan sınırında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelileri Y.G, N.Ç, İ.A, M.R ve İ.B'yi yakaladı.
Yakalananlardan Y.G'nin, Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) ihraç edildiği ve hakkında kısa süre önce gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
M.R ve N.Ç, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüpheli Y.G, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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