Bahçeli'den İzlanda'ya 'Milli Takım' tepkisi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum
|10 Haziran 2019 17:50
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Devlet Bahçeli: "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir."
"Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur."
"İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum."
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