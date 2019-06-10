Erdoğan'ın sahaya inmesi düşünülmüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul seçimleri için sahaya inmesi düşünülmüyor.
|10 Haziran 2019 18:08
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarı 23 Haziran'da yapılacak.
Yarış Ak Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek.
Ak Parti'de sahada, yoğun olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çalışıyor.
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise sahaya inmesinin düşünülmediğini aktardı.
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