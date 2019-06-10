1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın sahaya inmesi düşünülmüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul seçimleri için sahaya inmesi düşünülmüyor.
 10 Haziran 2019 18:08
Yazdır
Erdoğan'ın sahaya inmesi düşünülmüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarı 23 Haziran'da yapılacak.

Yarış Ak Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçecek.

Ak Parti'de sahada, yoğun olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çalışıyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise sahaya inmesinin düşünülmediğini aktardı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gazipaşa meclisinden Suriyelilere 'plaj' yasağı
10 Haziran 2019 18:35		 Bahçeli, İsmail Küçükkaya'ya alternatif önerdi
10 Haziran 2019 18:15
TBMM Başkanı Şentop'dan İzlanda'ya mektuplu tepki
10 Haziran 2019 18:01		 'Sıfır Atık Projesi' 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
10 Haziran 2019 17:54
Bahçeli'den İzlanda'ya 'Milli Takım' tepkisi
10 Haziran 2019 17:50		 Ak Parti'li Çelik'ten 'Rum kesimine tutuklama kararı' tepkisi
10 Haziran 2019 17:26
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya yorumu
10 Haziran 2019 17:05		 Mudanya Belediye Başkanı'ndan 'Suriye'li açıklaması
10 Haziran 2019 17:01
'Niyetimiz askerlik kanununu bu hafta bitirmek'
10 Haziran 2019 16:41		 CHP'den İzlanda'ya 'Milli Takım' tepkisi
10 Haziran 2019 16:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayının tarihi ve saati belli oldu
MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Antalya'da tarlaya uçak düştü... 2 kişi hayatını kaybetti
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
TBMM'de kıyasıya '1 dakika' yarışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trafikte selektör yapmak 2
ücretsiz ulaşım 1
Katran sabunu 1
haram 2
7400 suriyelinin kamuda işe alınması 1
kitap kokusu 2
Gülerek üzülen insan 2
not istemek 4
Spekülatif kurgu 1
bağımlılık 1
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam