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Bahçeli, İsmail Küçükkaya'ya alternatif önerdi

Bahçeli: Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin,sabırlı,anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz'dır.Tartışmaları ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz'ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu
 10 Haziran 2019 18:15
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Bahçeli, İsmail Küçükkaya'ya alternatif önerdi

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının katılacakları televizyon programı, bu programı kiminle yapacakları, yani moderatörün kim olacağı uzunca bir süredir tartışma ve polemik konusu haline gelmiştir.

Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin,sabırlı,anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz'dır.Tartışmaları ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz'ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu.

Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya'nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir!

İsmail Küçükkaya'nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim. Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP'ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV'nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur. Şayet İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00'den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim.

MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır. Özellikle ifade etmek istediğim bir başka konu ise şudur: Milliyetçi Hareket Partisi milli bekanın amansız savunucusudur.İlkelerimizden tavizimiz düşünülemeyecektir.Ülkülerimizden kopmamız akla bile getirilemeyecektir.Duruşumuz sağlam,mayamız temiz,fikriyatımız köklü ve güçlüdür. Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur.Bundan sonra da olamayacaktır.Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır.Sözümüzden dönmedik,sevdamızdan ödün vermedik,özümüzün öğütülmesine müsaade etmedik.Dünden bugüne duruşumuz aynıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni mesnetsiz yere eleştirenler, suskunluğumuzu yanlışa yoranlar, olgunluğumuzu ve sağduyumuzu tersten okuyanlar köksüzlüğe, kimliksizliğe, kozmopolit emellere hizmet eden kripto bedhahlardır. Bunlarla mücadelemiz ise sonuna kadar devam edecektir.
DHA
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