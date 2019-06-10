1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanına 'Sosyal medyadan hastalara hakaret' soruşturması

Erzurum'da sosyal medyadan hastaları aşağılayıcı paylaşımda bulunduğu öne sürülen sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı
 10 Haziran 2019 18:24
Yazdır
Sağlık çalışanına 'Sosyal medyadan hastalara hakaret' soruşturması

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı bir ilçe hastanesinde görevli personelin kişisel sosyal medya hesabından yaptığı birtakım paylaşımlardan dolayı ilgili personel hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, konunun adli makamlara bildirildiği kaydedildi.

Bir sağlık çalışanı sosyal medya hesabından hastaları aşağılayıcı ifadeler kullanarak bazı paylaşımlar yapmış ve bu paylaşımları büyük tepki toplamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çanakkale'de 5 göçmen kaçakçısına gözaltı
10 Haziran 2019 15:42		 CHP Milletvekili Arık'a 'zorla getirme' kararı
10 Haziran 2019 15:01
Ölümlü kazalarda yarı yarıya azalma
10 Haziran 2019 13:04		 Selanik'te Türk diplomatlara ait araçlar kundaklandı
10 Haziran 2019 11:35
A Milli takıma İzlanda'da saygısızlık
10 Haziran 2019 09:20		 Bakan Soylu açıkladı: 73 kişi hayatını kaybetti
10 Haziran 2019 08:48
Oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk hayatını kaybetti
09 Haziran 2019 21:43		 Başkentte sele kapılan kadın hayatını kaybetti
09 Haziran 2019 20:38
Traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09 Haziran 2019 20:33		 Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
09 Haziran 2019 20:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayının tarihi ve saati belli oldu
MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Antalya'da tarlaya uçak düştü... 2 kişi hayatını kaybetti
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
TBMM'de kıyasıya '1 dakika' yarışı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
let it be 2
sen 1
kitap kokusu 2
Ben yemek yapmasını bilmem diyen gelinlik kız 8
söz kesmek 3
milli takımımızın izlanda'ya alınmaması 7
turgut uyar 1
Aramızda uçurumlar 2
satın alma sahiplen 2
pkk'nın istanbul'a ekrem imamoğlu ile sızması 4
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam