Gazipaşa meclisinden Suriyelilere 'plaj' yasağı
|10 Haziran 2019 18:35
|Yazdır
Gazipaşa Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısı, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde, Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın yönettiği oturumda gerçekleştirildi. 4 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda CHP'li Ulaş Özgen, gündem dışı söz alarak, Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmamasına yönelik önergeyi başkanlık divanına sundu.
Başkan Yılmaz, konuyla ilgili siyasi partilerin grup başkanlarından fikirlerini aldı. İlk olarak CHP'li Özgen, açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Yılmaz da konunun komisyona gönderilmesi yönünde fikir beyan etti. Önergenin gündeme alınarak, meclis komisyonuna gönderilip, gönderilmemesi oylamaya sunuldu. Oylamada Başkan Yılmaz'la birlikte 10 meclis üyesi, komisyona gitmesi yönünde oy kullanırken, 13 meclis üyesi de tersi yönde oy kullandı. Bunun üzerine maddenin gündeme alınıp, mecliste görüşülerek, oylanmasına karar verildi.
İYİ Parti Grup Sözcüsü Mehmet Yüksel, konuyu olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyledi. AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Uysal ise "Bu konular devlet politikasıdır ve ülkemizde, bölgemizde birçok yabancı uyruklu kişiler gelip gidiyor. Bence bu uygulama yanlış" diyerek, desteklemedikleri görüşüne yer verdi. MHP'li meclis üyeleri de desteklemediklerini dile getirdi.
OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
Görüşmelerin ardından Suriyelilerin Gazipaşa'daki plajlara alınmaması yönündeki madde, meclis üyelerinin onayına sunuldu. Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın çekimser kaldığı oylamada AK Parti'li ve MHP'li üyelerin 7 ret oyuna karşılık, CHP'li ve İYİ Parti'li üyelerin 12 oyuyla gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.
'DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'
Meclis oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Yılmaz, "Sonuçta insan haklarına dikkat etmek durumundayız. İlçemiz aynı zamanda turistik bir bölge. Gelen kişinin vatandaşlık durumuna bakmamamız lazım. Gelen kişi insanlarımızı rahatsız ediyorsa gereğini de yapmamız gerekiyor. Suriyeli olmuş başka bir ülkenin vatandaşı olmuş önemli değil. Şahsen ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim, doğru olmadığını düşünüyorum. Ama insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fuat Oktay'dan dünyaya FETÖ çağrısı
10 Haziran 2019 20:04
|Bakan Dönmez'den 'Doğu Akdeniz' açıklaması
10 Haziran 2019 19:44
|CHP'li başkan 6 şirket çalışanını işten çıkarttı
10 Haziran 2019 19:40
|Milli Savunma Bakanı Akar Nahçıvan'da
10 Haziran 2019 18:40
|Bahçeli, İsmail Küçükkaya'ya alternatif önerdi
10 Haziran 2019 18:15
|Erdoğan'ın sahaya inmesi düşünülmüyor
10 Haziran 2019 18:08
|TBMM Başkanı Şentop'dan İzlanda'ya mektuplu tepki
10 Haziran 2019 18:01
|'Sıfır Atık Projesi' 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
10 Haziran 2019 17:54
|Bahçeli'den İzlanda'ya 'Milli Takım' tepkisi
10 Haziran 2019 17:50
|Ak Parti'li Çelik'ten 'Rum kesimine tutuklama kararı' tepkisi
10 Haziran 2019 17:26