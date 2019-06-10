Konya için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
Konya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor
|10 Haziran 2019 18:48
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, saat 18.40 ila 20.00 saatlerinde Konya merkezde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yer yer dolu yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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