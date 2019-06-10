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'Memurların tüm meselelerini masaya taşıyacağız'

Türkiye Kamu Sen Genel Sekreteri Talip Geylan: "Kamu çalışanlarının tüm meselelerini masaya taşıyacağız. Fakat özellikle iki konuda ısrarcı olacağız. Bunların ilki sözleşmelilerin kadroya alınmasıdır. Geçici işlerin yapılması için ihdas edilen 4/B kadrosunun günümüzde adeta asal istihdam modeli olarak görüldüğü gün gibi ortadadır. Sözleşmeliler kadroya alınmasının yanında, kamuya artık sözleşmeli pozisyonunda değil asal kadroda eleman alınmalıdır.
 10 Haziran 2019 19:08
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'Memurların tüm meselelerini masaya taşıyacağız'

Türkiye Kamu Sen'e bağlı sendikaların İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki şube başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 8-9 Haziran 2019 tarihinde Ataşehir Zübeyde Hanım ve Bahçelievler Öğretmenevlerinde istişare toplantıları gerçekleştirildi.

TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Fethi Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MYK üyesi Erdem Karakoç ve TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz'ın da katıldığı toplantıların açılış konuşmasını il temsilcisi Remzi Özmen yaptı. Toplantıda, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri Talip Geylan'a, Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Türk Kültür Sanat Sen Genel Başkanı Uğur Yıldırım eşlik ettiler.

Daha sonra söz alan, son yıllarda muhatap olduğu olumsuz konjonktüre rağmen Türkiye Kamu-Sen'in istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söyleyen ve bu başarının sahiplerinin hiçbir karşılık beklemeden, özveriyle çalışan teşkilat yöneticileri olduğunu belirten Geylan, "Teşkilatımız büyük bir başarıya imza attı. Hepinizle gurur duyuyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Peki neden büyük başarı diyoruz? Çünkü üye yaparken hiç kimseye, 'Bize üye olursan müdür, müdür yardımcısı olmanı sağlarız, tayinini çıkarırız, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara bize üye olursan seni memur yaparız' demediniz ya da kimseyi gayri ahlaki yöntemlerle esir almadınız. Sadece adam gibi sendikacılık yaptınız. Kendinizi anlattınız, sendikanızı anlattınız, ikna ettiniz. Bu kolay bir başarı değildir. Arkanızda bürokrasinin ya da iktidarın desteği yoktu, sadece inandığınız değerler vardı. Bunu ancak sizin gibi inanmış, kudretli Türkiye sevdalıları yapabilir" diye konuştu.

"Bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde TBMM tatile girmeden ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilmelidir"

24 Haziran seçimleri öncesinde verileceği taahhüt edilen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili sözü hatırlatan Geylan, "Bu sözün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ancak hala bir adım atılmadı. Ek gösterge, torba kanunda mutlaka yer almalıdır. Tabi sadece 4 meslek grubunun değil, tüm kamu çalışanlarının ek göstergeleri güncellenmelidir. Hatta ek göstergeden yararlanamayan yardımcı hizmet sınıfına da ek gösterge verilmelidir. Bu minvalde Türkiye Kamu-Sen bir kanun önergesini TBMM'ye ulaştırmış durumdadır. Beklentimiz bu tasarıya bütün partilerin sahip çıkmasıdır. Birçok kamu çalışanının emekli olmak için ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kamu çalışanlarının tüm meselelerini masaya taşıyacağız"

Yaklaşan toplu sözleşme sürecine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Geylan, Türkiye Kamu-Sen olarak ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarının tüm meselelerini masaya taşıyacağız. Fakat özellikle iki konuda ısrarcı olacağız. Bunların ilki sözleşmelilerin kadroya alınmasıdır. Geçici işlerin yapılması için ihdas edilen 4/B kadrosunun günümüzde adeta asal istihdam modeli olarak görüldüğü gün gibi ortadadır. Sözleşmeliler kadroya alınmasının yanında, kamuya artık sözleşmeli pozisyonunda değil asal kadroda eleman alınmalıdır. İkinci önemli bir konu da kamuda mülakat sisteminin getirdiği sıkıntılardır. İstisnasız kamu kurumlarında mülakatla çalışan alımına son verilmelidir. Ehliyet ve liyakatin değil, yandaşlığın baz alınarak değerlendirmeye tabi tutulduğu mülakat sistemi kamunun ciddiyetine de zarar vermektedir. İşi bilmeyen yandaşların doldurduğu kadrolarda hakkaniyetin olmayışı vicdanları da yaralamaktadır."

"Toplu sözleşme masasındaki beceriksizliklerine şahit istemiyorlar"

Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yetkili olmayan sendikaların bağlı bulunduğu konfederasyonların toplu sözleşme masasına oturmaması gerektiği yönünde yaptığı açıklamaya da değinen Geylan, "Bizi o masada istemeyenler var. İmza ve itiraz yetkimiz olmamasına rağmen neden bizi masada istemiyorlar? Bu sorunun cevabı açıktır, çünkü başarısızlıklarının ortaya dökülmesini istemiyorlar. Ama isteseler de, istemeseler de 4688 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 29. Maddesinden aldığımız yetki ve 420 bin üyemizden aldığımız güçle o masaya oturacağız. Bizi engellemek kimsenin haddi değil. Hele ki Ali Yalçın'ın hiç haddi değil" ifadelerini kullandı.

"2018 yılında aldığımız maaş zammının neredeyse iki katı enflasyon farkı aldık" diyen Geylan, sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 yılında yüzde 9 oranında zamma imza attılar. Ama, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16.43'tür. Hedef tutturulsa dahi kamu çalışanları yüzde 7.43 oranında zarardadır. İşte Türkiye Kamu-Sen'i masada neden istemediklerinin cevabı budur. Bunların başarısızlıklarını ifşa etmeseydik, ellerindeki propaganda gücü ile kamuoyunu maniple edeceklerdi."

"Pençe harekatında ordumuza başarılar diliyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Harekatı hakkında da açıklamalarda bulunan Genel Başkan Geylan, "Türkiye Kamu Sen 'Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız' şiarına sahip milli bir sivil toplum kuruluşudur. Dün, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytindalı Harekatı'nda olduğu gibi şimdi de Pençe Harekatı'nda askerimizin devletimizin yanında dimdik durmaktadır. Devletimizden beklentimiz milli varlığımıza kasteden son terör unsuru yok edilinceye kadar operasyonların sürdürülmesidir. Türkiye Kamu - Sen milletimizin selameti ve devletimizin bekası söz konusu olduğunda kim var diye sağına soluna bakınmadan öne çıkan yiğitlerin ocağıdır. Milletimizin selameti ve devletimizin bekası için kaygı duyan, gayret ortaya koyanların yolu yolumuzdur. Rabbim askerimizi, polisimizi esirgesin, devletimize zeval vermesin. Bu vesileyle varlığını milletin varlığına adayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerini aktardı.
İhlas Haber Ajansı
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