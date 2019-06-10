1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ağrı MEM'den Şeyma öğretmen için taziye mesajı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kazada hayatını kaybeden öğretmen için taziye mesajı yayınladı
 10 Haziran 2019 19:12
Yazdır
Ağrı MEM'den Şeyma öğretmen için taziye mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç için taziye mesajı yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, "Tutak ilçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç ve ailesinin içerisinde bulunduğu araç, Erzurum'un İspir ilçesinde trafik kazası geçirmiştir.

Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Şeyma Güzel Dilmaç'ın ölümü bizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden meslektaşımız Şeyma Güzel Dilmaç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Ayrıca kazada yararlanan meslektaşımız Şeyma Güzel Dilmaç'in eşi sürücü Muhammet Dilmaç, çocukları Ravza Dilmaç, öğretmenin kız kardeşi Büşra Güzel ve İsmail Dilmaç'e acil şifalar dilerim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de norm fazlası öğretmen var mı?
09 Haziran 2019 19:08		 Pasaport çıkartılan 'Tombi', İsviçre yolunda
09 Haziran 2019 16:06
Öğretmen kazada öldü, eşi ve çocukları yaralandı
09 Haziran 2019 15:37		 Emekli öğretmen tarihe ışık tutmaya devam ediyor
09 Haziran 2019 15:25
Yaralı kaplumbağayı 'gezgin öğretmen' kurtardı
09 Haziran 2019 15:17		 Öğretmen bayramda eski öğrencilerini sevindirdi
08 Haziran 2019 16:55
Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
08 Haziran 2019 16:51		 Öğretmenler, seminerin 2. haftasına başka bir ilde katılabilir mi?
07 Haziran 2019 00:08
'Arkeoloji aşkı' emekli öğretmene üniversite okuttu
04 Haziran 2019 20:18		 'Sokakta İngilizce' ile öğreniyorlar
03 Haziran 2019 23:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayının tarihi ve saati belli oldu
MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
Antalya'da tarlaya uçak düştü... 2 kişi hayatını kaybetti
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya yorumu
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 1
Uçak ikaz küresi 1
Trader 1
Yüz vermek 7
hakiki 4
sen 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 3
not istemek 4
trafikte selektör yapmak 3
Koca yaşlı şişko dünya 3
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam