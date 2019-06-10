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THY binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı

İstanbul Havalimanı ile beraber filosu ve uçtuğu nokta sayısı artacak olan Türk Hava Yolları, pilot ihtiyacını karşılamak adına kendi pilotunu yetiştirmeye de hız verdi. THY, pilot olmak isteyen binlerce üniversite mezununun bir süredir beklediği en az önlisans mezunlarının başvurabileceği ikinci pilot aday adayı ilanı yayınladı. İlan 29 Ağustos 2019 tarihi saat 15.00'a kadar yayında kalacak.
 10 Haziran 2019 19:28
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THY binlerce gencin beklediği ilanı yayınladı

Türk Hava Yolları, bu yıl 2 bin 78'i uçucu ekip filosuna dahil etti. 173 kişiyi ise pilot yetiştirme programına aldı.Pilot olmak isteyen üniversite mezunlarının beklediği ilanı THY bugün yayınladı. THY ikinci pilot aday adayı yetiştirme ilanına başvurular da ilan ile beraber başladı.Pilotluk için en az önlisans mezunları şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil oluyor. İlana da ilk günden ilginin yoğun olduğu öğrenildi. Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı programına katılacak olan adaylarda yabancı dil bilgisi, eğitim ve yaş gibi temel gereklilikler aranıyor. Uçuş yeteneğinin yanı sıra; disiplinli, sorumluluk sahibi, dikkatli ve karar verme gibi yetkinlikleri gelişmiş bireyler olması önemseniyor.

EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLAR İKİNCİ PİLOT OLARAK UÇMAYA BAŞLAYACAK

Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa katılacak.Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayları, aldıkları eğitim süresince, aynı zamanda THY çalışanı olacaklar. Diğer çalışanların yararlandığı tüm hakların yanı sıra eğitim aldıkları lokasyona göre konaklama imkanına da sahip olacaklar. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak Türk Hava Yolları'nda uçacaklar.

Başvuru için genel şartlar

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

-En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

-01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,

-Boy uzunluğunun 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

-Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

-Daha önce THY A.O. ve THY A.O.' nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ŞARTI

-Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

-TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

-IELTS (Genel veya Akademik): 6 (speaking : min.6)

-En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacaktır.

SAĞLIK ŞARTI

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adayların, işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından kendi imkanları ile sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve alınan raporu THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimlerine onaylatmaları gerekmektedir. SHGM yetkili kurumdan alınmış olumlu rapor olsa bile, THY A.O kendi iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkikler isteyerek veya ek sağlık koşullarına bağlı olarak adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

Şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekiyor. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecek. Halihazırda dil belgesi bulunan adaylar DLR-1 sınavına davet edilecek. Dil belgesi bulunmayan en az lisans derecesinde mezun adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. En az lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecektir. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekecektir. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE II.PİLOT ADAY ADAYI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

-İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen en az lisans düzeyinde mezun adaylar katılacaktır)

-DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

-CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

-Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

-Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Güncel süreç akışı;

-İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır)

-Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir.

-DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

-İngilizce sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde DLR-1 testine planlanır.

CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

-DLR-1 sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 ay içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır.

-Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo ölçümü

-CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde kurul mülakatına planlanır.

-Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

DHA
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