1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilikten 'gençlik festivali' açıklaması

Van Valiliği:- "Valilik olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri maksadıyla gerekli tüm çabaların gösterilmesine karşın firma yetkililerinin kaymakamlığımız tarafından bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususları tamamlayamamaları dolayısıyla 2019 yılında yapılması planlanan Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona izin verilmemiştir"
 10 Haziran 2019 19:36
Yazdır
Valilikten 'gençlik festivali' açıklaması

Van Valiliği, 2019 yılında yapılması planlanan "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" organizasyonuna izin verilmediğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Gezgin Fest Van Gençlik Festivali" adı altında geçen yıl gerçekleştirilen etkinliğe, kentin ekonomisine ve tanıtımına katacağı katkı, toplumsal kaynaşmanın pekiştirilmesi göz önünde bulundurularak valilik ve diğer kurumlar tarafından destek verildiği belirtildi.

Firma tarafından alınan güvenlik tedbirlerinin eksikliğine karşın, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda etkinlik geçirmeleri amacıyla yaklaşık bin kolluk personelinin görevlendirilerek organizasyonun sorunsuz geçmesinin sağlandığı bildirilen açıklamada, bu süreç zarfında firma yetkililerinin ilgili kurumlarla yeterli koordinasyonu sağlamadığı vurgulandı.

Bu yıl da ilgili firmanın gerekli izinleri almadan sosyal medya aracılığıyla hazırlıklara başladığı, koordinesiz ve plansız hareket etmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın hizmetleri kaliteli, etkin ve eksiksiz olarak alabilmeleri adına Gevaş Kaymakamlığımız tarafından firma temsilcileri ile görüşmeler yapılarak güvenlik başta olmak üzere bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususlar kendilerine iletilmiştir. Buna rağmen firma tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmemesi, başta güvenlik ile ilgili hususlar olmak üzere eksikliklerin tamamlanmaması üzerine Gevaş Kaymakamlığı tarafından söz konusu etkinliğe izin verilmediği firmaya bildirilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu süreç zarfında söz konusu etkinliğin yapılmasını isteyen veya istemeyen kesimleri, değerler üzerinden toplumumuzu kutuplaştıracak tartışmalardan uzak durmaya davet ediyoruz. Valilik olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında bir etkinlik geçirmeleri maksadıyla gerekli tüm çabaların gösterilmesine karşın firma yetkililerinin Kaymakamlığımız tarafından bir önceki etkinlikte tespit edilen eksik hususları tamamlayamamaları dolayısıyla 2019 yılında yapılması planlanan Gezgin Fest Van Gençlik Festivali isimli organizasyona izin verilmemiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM'den YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma
10 Haziran 2019 20:32		 Bodrum'da Aya Nikola Kilisesi restore edilecek
10 Haziran 2019 19:32
İlçenin ilk kadın muhtarı mazbatasını aldı
10 Haziran 2019 19:04		 Deniz çöpleriyle mücadele için genelge hazırlandı
10 Haziran 2019 14:32
Görüntülü mülakat dönemi başladı
10 Haziran 2019 12:02		 İmar barışında son günler
10 Haziran 2019 08:50
Kahramanmaraş'ta kaçak keklik avına ceza
09 Haziran 2019 22:48		 Magandalık yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
09 Haziran 2019 21:33
İşte Yunanlıların yaptığı yağmayı anlatan defter
09 Haziran 2019 20:53		 Evlenen çiftlerin gelin arabası belediyeden
09 Haziran 2019 20:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu ve Yıldırım ortak yayının tarihi ve saati belli oldu
MEB, 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
Antalya'da tarlaya uçak düştü... 2 kişi hayatını kaybetti
Memur ve işçi izinlerini karşılaştırdık
Soylu, göçmenlere sınır dışı için 6 ay süre istedi
AK Parti tabanı hükumetten ne istiyor?
EPDK'dan 'elektriğe yüzde 34 zam' açıklaması
Parçalamak suretiyle 22/d'ye göre alım yapan amirin sorumluluğu
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya yorumu
İşte İlköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gülerek üzülen insan 2
e-devlet 3
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
Tutuşmuş beraber 2
hayatın acı gerçekleri 1
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 2
tipsizşey 1
bungalov 6
Spekülatif kurgu 1
Affetmek unutmak değildir 2
SON İLANLAR
Karadeniz Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Uludağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Altunhisar SYDV Personel Alım İlanı
Devrek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Gündoğmuş Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Bartın İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam