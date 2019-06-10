CHP'li başkan 6 şirket çalışanını işten çıkarttı
|10 Haziran 2019 19:40
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Posbıyık 6 şirket çalışanını işten çıkarttı.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanlığını kazanan Halil Posbıyık, göreve başlamasının ardından yaklaşık 100'e yakın şirket çalışanını temizlik ve fen işleri bünyesine gönderdi. Ramazan Bayramı öncesinde 1 kişiyi işten çıkartan CHP'li Başkan Posbıyık, bu günde 5 kişiyi daha işten çıkarttı. Posbıyık Ramazan Bayramı öncesinde 5857 sayılı iş kanunun 25/2 maddesine dayanarak 1 kişiyi bu gün ise 5857 sayılı kanunun 17. Maddesini gerekçe göstererek 5 kişinin iş akdini feshetti. Öğlen saatlerinde iş akitlerinin fesih edildiğini öğrenen 5 işçi büyük üzüntü yaşarken, işten çıkarılanların AK Partili olduğu öğrenildi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık daha önce yaptığı açıklamada Ereğli Belediyesinde bin 250 kişinin çalıştığını ve bu sayının 850 olması gerektiğini söylemişti. Posbıyık'ın yaklaşık 200 kişiyi daha işten çıkartacağı konuşulurken, göreve geldikten sonra bazıları emekli yaklaşık 40 kişiyi de işe aldı.
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