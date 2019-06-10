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Altın fiyatları 14 ayın zirvesinden düştü

Altın fiyatları, ticaret gerginliklerinin hafiflemesi sonrasında yatırımcıların risk iştahındaki artış etkisiyle 14 ayın en yüksek düzeyinden geriledi.
 10 Haziran 2019 19:48
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Altın fiyatları 14 ayın zirvesinden düştü

Altın fiyatları, ticaret gerginliklerinin hafiflemesi sonrasında yatırımcıların risk iştahındaki artış etkisiyle 14 ayın en yüksek düzeyinden geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.84 düşüşle 14.755 dolardan,

- altın, yüzde 0.92 düşüşle 1,333.7 dolardan,

- bakır, yüzde 1.24 artışla 2.66 dolardan,

- platin, yüzde 0.14 artışla 807.2 dolardan ve

- paladyum da yüzde 2.0 artışla 1,383.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 250 liraya, çeyrek altın 408 liraya, Cumhuriyet altını da 1,690 liraya düştü.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtılarına devam edeceği yönündeki açıklamaları ve ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin küresel talebi olumsuz yönde etkileyeceği endişeleri etkisiyle karışık.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.08 düşüşle 63.24 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.22 artışla 54.11 dolardan işlem görüyor.

DHA
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