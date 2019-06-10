Spor kulübü başkanı cinsel istismardan tutuklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, amatör spor kulübünün başkanı Adnan Z., 14 yaşındaki kıza sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Adnan Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|10 Haziran 2019 19:56
|Yazdır
Gölcük'te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Z., iddiaya göre, arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç. adlı kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi.
Adnan Z., arkadaşlık isteğini kabul eden kıza, cinsel içerikli görüntüler gönderdi. H.Ç.'nin ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Adnan Z., gözaltına alınırken, sosyal medya hesabı da incelemeye alındı.
Araştırma sonucu Adnan Z.'nin bulunduğu cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bartın'da cinsel istismar iddiasına tutuklama
09 Haziran 2019 21:38
|Beşiktaş'taki makas terörü zanlıları tutuklandı
09 Haziran 2019 20:48
|Emniyet müdürü uyusturucu ticaretinden tutuklandı
09 Haziran 2019 20:13
|Okuldan bilgisayarları çalan şüpheli yakalandı
09 Haziran 2019 16:10
|Öğretmen, cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
03 Haziran 2019 19:36
|4 kişinin öldüğü çatışmayla ilgili 21 kişi tutuklandı
01 Haziran 2019 19:43
|HDP'li Yıldırım'ın hapis cezasına BAM'dan onama
29 Mayıs 2019 16:22
|Vize dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
28 Mayıs 2019 21:36
|3 yaşındaydı! Üvey babası darp ederek öldürdü!
27 Mayıs 2019 22:32
|Yasadışı bahisten servet kazanan çete çökertildi
27 Mayıs 2019 21:37